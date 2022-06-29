Вице-премьер Борисов: Россия рассчитывает на сотрудничество с Китаем по микроэлектронике

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Россия рассчитывает на помощь Китая в сфере производства микроэлектроники. Об этом сообщил российский вице-премьер Юрий Борисов в рамках пленарной сессии «Роль инженерных кадров в обеспечении технологического суверенитета» форума «Инженеры будущего».
Вице-премьер Борисов: Россия рассчитывает на сотрудничество с Китаем по микроэлектронике
  • РИА Новости

Борисов назвал закрытие для России фабрик по производству микроэлектроники Samsung и TSMC проблемой.

«Конечно, мы рассчитываем на помощь наших коллег в Китае, которые раньше нас озаботились технологическим суверенитетом в этой области. Они лет на десять раньше стали стартовать с этой программой, вложили огромные средства», — цитирует его ТАСС.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к одному из ретейлеров, писала, что часть смартфонов Samsung, которые поставляются в рамках параллельного импорта, невозможно активировать в России без обращения в сервисный центр.

До этого ретейлеры заявили о сокращении ассортимента бытовой техники и электроники на рынке в России из-за проблем с поставками из зарубежных стран.

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