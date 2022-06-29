Вице-премьер Борисов: Россия рассчитывает на сотрудничество с Китаем по микроэлектронике
- РИА Новости
Борисов назвал закрытие для России фабрик по производству микроэлектроники Samsung и TSMC проблемой.
«Конечно, мы рассчитываем на помощь наших коллег в Китае, которые раньше нас озаботились технологическим суверенитетом в этой области. Они лет на десять раньше стали стартовать с этой программой, вложили огромные средства», — цитирует его ТАСС.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к одному из ретейлеров, писала, что часть смартфонов Samsung, которые поставляются в рамках параллельного импорта, невозможно активировать в России без обращения в сервисный центр.
До этого ретейлеры заявили о сокращении ассортимента бытовой техники и электроники на рынке в России из-за проблем с поставками из зарубежных стран.