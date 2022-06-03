РБК: ретейлеры рассказали о сокращении ассортимента бытовой техники и электроники в России
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
Отмечается, что снижение ассортимента происходит из-за отказа некоторых иностранных производителей от сотрудничества и логистических проблем. При этом место на рынке занимают китайские и турецкие производители.
Сеть магазинов «Холодильник.ру» сообщила о сокращении количества посудомоечных машин, духовых шкафов и варочных панелей, встраиваемых холодильников, телевизоров, смартфонов, отдельных сегментов в пылесосах. Сокращается ассортимент товаров Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple.
В «Связном» сообщили о сокращении ассортимента планшетов и смартфонов от Samsung и Apple.
Руководство «М.Видео — Эльдорадо» заявило о том, что всех товаров хватает, кроме того, увеличивается спрос на продукцию собственного бренда сети магазинов.
Ранее ФАН сообщило, что президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Михаил Шконда прокомментировал ситуацию с ценами на продукты.