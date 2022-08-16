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МИД России: пока нет оснований поднимать в ООН вопрос о снятии санкций с талибов

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Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов заявил об отсутствии оснований для того, чтобы ставить в Совбезе ООН вопрос о снятии санкций с талибов*.
МИД России: пока нет оснований поднимать в ООН вопрос о снятии санкций с талибов
  • РИА Новости

«Чтобы Россия или Китай просто поставили этот вопрос, талибам надо обеспечить инклюзивное этнополитическое руководство. Без этого — у нас нет оснований», — сказал он РИА Новости.

По словам дипломата, в отличие от «лицемеров с Запада», российская сторона исходит из главного вопроса, от которого будет зависеть решение других проблем: необходимость стабильного, предсказуемого, твёрдого руководства в Афганистане.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков ранее допустил исключение «Талибана» из санкционного списка Совета Безопасности ООН при условии активизации борьбы с терроризмом и уважении прав человека.

В свою очередь, талибы пообещали, что не допустят переброски террористов на Украину.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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