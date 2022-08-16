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Талибы пообещали, что не допустят переброски террористов на Украину

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В «Талибане»* гарантировали, что не допустят в пределах своих возможностей переброски террористов, в том числе выходцев из ИГИЛ**, на Украину, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.
Талибы пообещали, что не допустят переброски террористов на Украину
  • AP

Так он ответил на вопрос РИА Новости о том, контактировала ли Россия с представителями движения на фоне сообщений о вербовке боевиков в Афганистане для их последующей отправки на Украину.

«Талибы гарантированно заявили, что они не допустят (такого. — RT) в пределах своих реальных возможностей. И они абсолютно не лицемерят», — заверил Кабулов.

Ранее он сообщил, что часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к украинским нацистским группировкам.

До этого стало известно, что 21 наёмник из США убит на Украине за минувшие четыре недели. Также были ликвидированы 36 наёмников из Канады и 33 — из Румынии.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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