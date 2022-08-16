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В МИД России сообщили, что часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к ВСУ

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Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к украинским нацистским группировкам, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

В конце марта РИА Новости со ссылкой на информированный источник писало, что США намерены отправить в район боевых действий на Украине бывших военнослужащих национальной армии Афганистана.

По словам Кабулова, часть афганских спецназовцев отправили воевать в Ирак и Сирию.

«А другая часть из этих бывших спецназовцев как наёмники, за деньги, видимо, им пообещали, ведь на что-то жить надо, — они присоединяются к украинским нацистам», — отметил Кабулов.

Он подчеркнул, что решение примкнуть к украинским нацистским формированиям никак не зависит от представителей движения «Талибан»*.

Ранее стало известно, что 21 наёмник из США убит на Украине за минувшие четыре недели. Также были ликвидированы 36 наёмников из Канады и 33 — из Румынии.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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