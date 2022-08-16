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МИД Тайваня назвал военные учения армии Китая вокруг острова опасной провокацией

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МИД Тайваня назвал новые военные учения армии Китая вокруг острова опасной провокацией.
МИД Тайваня назвал военные учения армии Китая вокруг острова опасной провокацией
  • AP

В ведомстве отметили, что со стороны Китая абсурдно использовать визит на остров конгрессменов США «в качестве предлога для осуществления опасных военных провокаций».

«Это может лишь ещё сильнее подорвать региональную стабильность и стать помехой для крайне важных морских путей и коммерческой деятельности в Индо-Тихоокеанском регионе, это незаконно и безответственно», — цитирует РИА Новости сообщение МИД Тайваня.

14 августа делегация американских конгрессменов, которую возглавляет сенатор Эд Марки, прибыла на Тайвань.

Пекин призвал Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела страны и придерживаться политики одного Китая.

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