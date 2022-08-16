GT: смелый шаг России по отказу от доллара побудил другие страны последовать примеру

Смелый шаг России по отказу от доллара при проведении оплаты в качестве меры стабилизации собственной валюты побудил другие страны последовать примеру.

Об этом пишет Global Times.

«Мысль о том, что США могут захватить активы любого, кто отказывается подчиняться диктату Вашингтона, действительно нервирует, что в настоящее время побуждает всё больше стран диверсифицировать свои резервные активы, отказываясь от американского доллара», — говорится в материале.

Издание отмечает, что многие страны «проснулись» на фоне активного использования США в последние годы доллара «в качестве оружия». Отмечается, что они начали экспериментировать с торговлей своими национальными валютами и использованием других платёжных систем.

В материале говорится, что действия Москвы по отказу от доллара являются «самой радикальной из мер дедолларизации, предпринятых суверенным государством».

В июне помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал доллар наркотиком, на который подсадили мир.

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