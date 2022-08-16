В Финляндии заявили, что Венгрия и её единомышленники ослабляют ЕС перед Россией

Руководитель Института внешней политики Финляндии, политолог Мика Аалтола заявил, что Венгрия и её единомышленники ослабляют позицию Европейского союза в противостоянии с Россией.

Политолог привёл в пример заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о неэффективности и провале антироссийских санкций, введённых Евросоюзом.

«По мнению некоторых стран ЕС, идея ввода санкций была плохой, потому что сейчас Россия преуспевает. Соперничество среди стран ЕС может стать самым слабым звеном в отношениях с Россией», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Орбан заявил, что антироссийские санкции Запада не пошатнули Москву, в то время как правительства четырёх европейских стран уже ушли в отставку.

Также он заявил, что экономика Европы политикой санкций «выстрелила себе в лёгкие» и задыхается.