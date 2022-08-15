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Член ОП Данюк назвал неграмотным заявление финского премьера о границе с Россией

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал заявление премьер-министра Финляндии Санны Марин о намерении правительства страны продолжать инвестировать в укрепление границы с Россией.
Член ОП Данюк назвал неграмотным заявление финского премьера о границе с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Очень неграмотное заявление со стороны финского премьера. Потому что Финляндия как раз была страной, которая до недавнего времени гарантировала свою полную безопасность, учитывая её внеблоковый статус», — считает Данюк.

Собеседник RT уточнил, что «потенциальная возможность размещения военной инфраструктуры, в том числе и ядерного оружия, на территории Финляндии, естественно, делает её потенциальной целью».

«К сожалению, эта антироссийская риторика делает своё дело и люди, прежде всего из политического истеблишмента в Европе, перестают думать стратегически. Финляндия пытается играть какую-то роль в схватке основных мировых центров силы, жертвуя своей безопасностью и благополучием», — заключил он.

Ранее премьер Финляндии заявила о намерении укреплять границу с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона будет наблюдать за последствиями решения Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО.

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