Член ОП Данюк назвал неграмотным заявление финского премьера о границе с Россией
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«Очень неграмотное заявление со стороны финского премьера. Потому что Финляндия как раз была страной, которая до недавнего времени гарантировала свою полную безопасность, учитывая её внеблоковый статус», — считает Данюк.
Собеседник RT уточнил, что «потенциальная возможность размещения военной инфраструктуры, в том числе и ядерного оружия, на территории Финляндии, естественно, делает её потенциальной целью».
«К сожалению, эта антироссийская риторика делает своё дело и люди, прежде всего из политического истеблишмента в Европе, перестают думать стратегически. Финляндия пытается играть какую-то роль в схватке основных мировых центров силы, жертвуя своей безопасностью и благополучием», — заключил он.
Ранее премьер Финляндии заявила о намерении укреплять границу с Россией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона будет наблюдать за последствиями решения Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО.