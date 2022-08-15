Российский дипломат призвал Литву прекратить препятствовать оплате транзита в Калининград

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь призвал литовские власти прекратить препятствовать оплате транзита грузов в Калининградскую область.

«Мы призывали их тогда и сейчас вести себя по-взрослому, не заниматься тем, чем они сейчас занимаются, придумками разными», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Также Рябоконь сообщил, что Россия направила в МИД Литвы ноту в связи с тем, что литовский Шяуляй банк, через который проводились операции с транзитом в Калининградскую область, заявил о прекращении работы с Россией с 1 сентября.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что преждевременно оценивать решение Литвы по транзиту грузов в Калининград.