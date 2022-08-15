Британский парламентарий Брайант заявил, что Лавров «переигрывал» премьера страны Джонсона

Глава МИД России Сергей Лавров «переигрывал» уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Такое мнение выразил член парламента Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант.

«Его визави Лавров... переигрывал Джонсона хитростью, а тот даже не мог понять, что происходит», — заявил он в беседе с телеканалом Espreso.

7 июля Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового премьер-министра страны.

Лавров отметил, что Джонсон показал себя как человек, который гнался за внешними эффектами и держался за власть ради развития собственной политической карьеры.