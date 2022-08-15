Посол России: проблему терроризма в Афганистане не решить ликвидацией лидера «Аль-Каиды»

Вопрос терроризма в Афганистане не удастся решить путём ликвидации лидера «Аль-Каиды»*, о которой заявили США, считает посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Проблема слишком сложная, чтобы её решить, например, такими акциями, как уничтожение с американского дрона главаря «Аль-Каиды». О проведении такой операции недавно заявлял (президент США Джо. — RT) Байден», — цитирует посла РИА Новости.

По словам дипломата, в этом случае радикалы, вероятнее всего, примкнут к другой террористической группировке ИГ**, а США в то же время подрывают доверие подобными акциями.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что США в выходные провели успешную контртеррористическую операцию против группировки «Аль-Каида» в Афганистане.

Впоследствии Байден подтвердил, что в ходе проведения контртеррористической операции в Афганистане американские военные ликвидировали главаря террористической группировки Аймана аз-Завахири.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.