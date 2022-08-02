военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Байден подтвердил ликвидацию лидера «Аль-Каиды» аз-Завахири в Афганистане

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден сообщил, что в ходе проведения контртеррористической операции в Афганистане американские военные ликвидировали главаря террористической группировки «Аль-Каида»* Аймана аз-Завахири.

«В субботу Соединённые Штаты в Кабуле, Афганистан, успешно нанесли удар и ликвидировали главаря «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири», — заявил Байден.

Он рассказал, что аз-Завахири принимал участие при планировании теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что США в выходные провели успешную контртеррористическую операцию против группировки «Аль-Каида» в Афганистане.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить