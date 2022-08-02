Байден подтвердил ликвидацию лидера «Аль-Каиды» аз-Завахири в Афганистане

Президент США Джо Байден сообщил, что в ходе проведения контртеррористической операции в Афганистане американские военные ликвидировали главаря террористической группировки «Аль-Каида»* Аймана аз-Завахири.

«В субботу Соединённые Штаты в Кабуле, Афганистан, успешно нанесли удар и ликвидировали главаря «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири», — заявил Байден.

Он рассказал, что аз-Завахири принимал участие при планировании теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что США в выходные провели успешную контртеррористическую операцию против группировки «Аль-Каида» в Афганистане.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.