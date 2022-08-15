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Экс-морпех США Дуган поделился сомнениями сражающихся за Украину американцев

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Среди некоторых американских морпехов, сражающихся на стороне Украины, есть пророссийские настроения — часть солдат не верит западным СМИ и считают политику Вашингтона на украинской территории преступной, заявил уехавший в ДНР экс-морпех США Джон Марк Дуган.

«Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса (морской пехоты США. — RT), которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи. Так что я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают», — сказал он РИА Новости.

По словам собеседника издания, есть и те, кто считает действия США и проводимую Вашингтоном политику на Украине преступной.

«Много парней в морской пехоте... не верят этим западным СМИ. И даже сейчас я постоянно на связи с морпехами, которые говорят, что они пророссийские, а то, что делает США, в основном преступно», — добавил он.

Один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс ранее в интервью RT заявил, что Запад не заинтересован в окончании конфликта на Украине.

Уотерс также назвал президента США Джо Байдена преступником.

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