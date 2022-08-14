Yle: правительство Финляндии намерено обсудить ограничение поездок для россиян 16 августа

Правительство Финляндии анонсировало проведение неофициальной встречи во вторник, 16 августа, на которой намерено обсудить ограничение поездок россиян в страну.

Об этом информирует общественная телерадиовещательная корпорация Yle.

«В следующий вторник состоится заседание правительства, на котором будет рассмотрен вопрос об ограничении поездок россиян», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент финские власти не имеют определённой позиции по вопросу выдачи виз гражданам России.

Также в заявлении сказано, что финский МИД изучил возможные варианты, которые бы усложнили получение туристической визы россиянами.

«Правительство должно взвесить возможные варианты на неофициальной вечерней встрече во вторник», — заключили авторы.

Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто сообщил, что в Финляндии разработали механизм сокращения выдачи туристических виз гражданам России.

До этого Yle писала, что, согласно данным проведённого опроса, больше половины жителей Финляндии поддержали бы прекращение выдачи туристических шенгенских виз гражданам России.