Власти Финляндии сообщили о разработке механизма сокращения выдачи турвиз россиянам

Глава финского МИД Пекка Хаависто в интервью телеканалу MTV3 сообщил, что в Финляндии разработали механизм сокращения выдачи туристических виз гражданам России.

«На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учёбе, работе или другим веским основаниям», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению главы финского внешнеполитического ведомства, Финляндия с помощью данной схемы замедлит выдачу туристических виз россиянам.

Он также отметил, что данная инициатива может быть реализована на уровне законодательства.

Ранее Yle писал, что, согласно данным проведённого опроса, больше половины жителей Финляндии поддержали бы прекращение выдачи туристических шенгенских виз гражданам России.

Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер также заявил, что Хельсинки намерен ограничить транзитный туризм из России в Европу по выданным финскими представительствами шенгенским визам.