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NYT: сотрудничество Путина и Эрдогана вызывает серьёзное раздражение у НАТО

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Сотрудничество российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана вызывает большое раздражение у НАТО. С таким мнением выступил Стивен Эрлангер в статье для газеты The New York Times.
NYT: сотрудничество Путина и Эрдогана вызывает серьёзное раздражение у НАТО
  • AFP
  • © Vyacheslav Prokofyev / POOL

«Эти отношения вызывают большое раздражение у союзников Эрдогана по НАТО, поскольку он создаёт значительную брешь в дамбе санкций, которую из всех сил пытается соорудить Запад», — говорится в тексте.

Эрлангер добавил, что Анкара не присоединилась к санкциям против Москвы.

Ранее бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер заявил, что у Путина среди стран — участниц Североатлантического альянса дружеские отношения с Эрдоганом, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.

5 августа Путин и Эрдоган в ходе встречи в Сочи договорились наращивать товарооборот между двумя странами и идти навстречу ожиданиям обеих сторон в сфере экономики и энергетики.

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