NYT: сотрудничество Путина и Эрдогана вызывает серьёзное раздражение у НАТО
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«Эти отношения вызывают большое раздражение у союзников Эрдогана по НАТО, поскольку он создаёт значительную брешь в дамбе санкций, которую из всех сил пытается соорудить Запад», — говорится в тексте.
Эрлангер добавил, что Анкара не присоединилась к санкциям против Москвы.
Ранее бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер заявил, что у Путина среди стран — участниц Североатлантического альянса дружеские отношения с Эрдоганом, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.
5 августа Путин и Эрдоган в ходе встречи в Сочи договорились наращивать товарооборот между двумя странами и идти навстречу ожиданиям обеих сторон в сфере экономики и энергетики.