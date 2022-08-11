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Эксперт Пикин назвал важными договорённости России и Турции по оплате газа в рублях

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин назвал важными договорённости России и Турции по оплате газа в рублях.
Эксперт Пикин назвал важными договорённости России и Турции по оплате газа в рублях
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Чем эти договорённости важны? Они предполагают оплату российского газа реально в рублях. В отличие, допустим, от той схемы, которая используется сейчас для расчёта с европейцами: европейцы всё оплачивают в евро — и затем происходит их конвертация внутри банка в рубли», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, в данном случае предложено использовать ту нацвалюту, которую получает каждая из сторон в ходе торговли.

«Мы что-то продаём им за рубли и покупаем у них за лиры — прямые расчёты без использования третьих валют», — пояснил Пикин.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что достигнута принципиальная договорённость об оплате закупаемого Турцией российского газа в рублях.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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