Путин отметил высокий уровень отношений России и Пакистана
«Отношения между нашими государствами находятся на высоком уровне. Россия и Пакистан активно взаимодействуют на двусторонней основе, а также в различных многосторонних форматах, в том числе на антитеррористическом и афганском направлениях», — говорится в телеграмме.
Путин выразил уверенность, что стороны продолжат наращивать конструктивное сотрудничество России и Пакистана.
Ранее российский лидер провёл телефонные переговоры с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой.