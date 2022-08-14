Путин отметил высокий уровень отношений России и Пакистана

Президент России Владимир Путин в поздравлении руководства Пакистана с 75-летием провозглашения независимости республики отметил высокий уровень отношений двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Отношения между нашими государствами находятся на высоком уровне. Россия и Пакистан активно взаимодействуют на двусторонней основе, а также в различных многосторонних форматах, в том числе на антитеррористическом и афганском направлениях», — говорится в телеграмме. Путин выразил уверенность, что стороны продолжат наращивать конструктивное сотрудничество России и Пакистана. Ранее российский лидер провёл телефонные переговоры с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой.