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Путин отметил высокий уровень отношений России и Пакистана

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Президент России Владимир Путин в поздравлении руководства Пакистана с 75-летием провозглашения независимости республики отметил высокий уровень отношений двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Отношения между нашими государствами находятся на высоком уровне. Россия и Пакистан активно взаимодействуют на двусторонней основе, а также в различных многосторонних форматах, в том числе на антитеррористическом и афганском направлениях», — говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что стороны продолжат наращивать конструктивное сотрудничество России и Пакистана.

Ранее российский лидер провёл телефонные переговоры с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой.

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