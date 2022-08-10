Путин провёл телефонные переговоры с главой Мали

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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«Ассими Гойта выразил признательность Владимиру Путину за оказываемую российской стороной разноплановую поддержку», — приводит РИА Новости заявление. Отмечается, что лидеры обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и других областях. «Затронута, в частности, тематика возможных поставок в Мали российских продовольствия, удобрений и топлива», — говорится в тексте. Ранее Путин провёл телефонный разговор со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом.