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Путин провёл телефонные переговоры с главой Мали

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Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин провёл телефонные переговоры с главой Мали
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Ассими Гойта выразил признательность Владимиру Путину за оказываемую российской стороной разноплановую поддержку», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что лидеры обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и других областях.

«Затронута, в частности, тематика возможных поставок в Мали российских продовольствия, удобрений и топлива», — говорится в тексте.

Ранее Путин провёл телефонный разговор со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом.

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