Путин провёл телефонные переговоры с главой Мали
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
«Ассими Гойта выразил признательность Владимиру Путину за оказываемую российской стороной разноплановую поддержку», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что лидеры обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и других областях.
«Затронута, в частности, тематика возможных поставок в Мали российских продовольствия, удобрений и топлива», — говорится в тексте.
Ранее Путин провёл телефонный разговор со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом.