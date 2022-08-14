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Колумнист AgoraBvox заявил, что антироссийские санкции ЕС ударили по самой Европе

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Европа ударила по себе самой, введя антироссийские санкции, заявил колумнист французского издания AgoraBvox Кальман Шнур.

Он напомнил о мартовском заявлении главы французского Минфина Брюно Ле Мэра, в котором политик говорил о «до ужаса эффективных» санкциях и обещал вести тотальную экономическую войну с Россией.

Вместо этого, как отметил Шнур, российский рубль укрепился несмотря на ослабление после начала спецоперации на Украине. Это произошло после того, как Москва перешла на расчёты с рядом стран за газ в рубли и спрос на валюту вырос.

«Выходит, мы свои антироссийские санкции накладываем на самих себя», — пришёл к выводу обозреватель.

Депутат французского парламента Марин Ле Пен ранее на пресс-конференции в Париже заявила, что санкции, введённые ЕС против России, больше навредили самой Европе.

Депутат французского парламента и пресс-секретарь партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли призвал отменить рестрикции, чтобы снять бремя их последствий с французов и разрешить кризис на Украине.

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