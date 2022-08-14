В Торонто анонсировали визит Шольца в Канаду

Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит в период с 21 по 23 августа Канаду и встретится с премьер-министром Джастином Трюдо, следует из заявления пресс-службы канадского кабмина.

«Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Монреаль (провинция Квебек), Торонто (провинция Онтарио) и Стивенвилл (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор) с 21 по 23 августа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках визита Шольц обсудит с Трюдо ситуацию на Украине, а также вопросы европейской и энергетической безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в разговоре с Трюдо заявил, что украинцы «никогда не воспримут решение Канады относительно турбины для «Северного потока».

Шольц встал на защиту премьера Канады, которого критикуют за решение вернуть турбину «Газпрому».