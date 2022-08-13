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В Киеве сообщили о передаче Словакией Украине партии САУ Zuzana 2

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Словакия передала Украине партию самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2, сообщил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. 
В Киеве сообщили о передаче Словакией Украине партии САУ Zuzana 2
  • Gettyimages.ru

«САУ Zuzana 2 доехали до Украины. 155-мм калибр», — написал он в своём Telegram-канале.

Министр обороны Словакии, в свою очередь, также подтвердил передачу Киеву вооружения.

«Рад подтвердить, что первые четыре словацкие гаубицы Zuzana уже в руках украинских вооружённых сил», — написал он в своих соцсетях. Его слова передаёт РИА Новости.

В июле премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что страна может поставить Киеву имеющиеся в её распоряжении истребители МиГ-29 и танки.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что продолжение поставок оружия Украине со стороны США повышает угрозу дальнейшей эскалации.

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