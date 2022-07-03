Власти Словакии могут поставить самолёты МиГ-29 и танки на Украину

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что страна может поставить Киеву имеющиеся в её распоряжении истребители МиГ-29 и танки.

Выступая на чешском телеканале, Хегер выразил благодарность Чехии за её готовность временно помочь его стране в охране её воздушного пространства.

«Одновременно он сообщил, что не исключено, что Словакия передаст свои истребители МиГ-29 Украине, а также, возможно, и танки», — цитирует заявление чешского телевидения РИА Новости.

Вместе с этим Хегер не стал вдаваться в подробности по просьбе украинской стороны.

Ранее словацкий президент Зузана Чапутова информировала, что Словакия в скором времени передаст Украине самоходные гаубицы Zuzana.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что продолжение поставок оружия Украине со стороны США повышает угрозу дальнейшей эскалации.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, Запад намерен провоцировать Киев «воевать до последнего украинца».