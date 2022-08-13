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РИА Новости: талибы разогнали демонстрацию женщин в Кабуле выстрелами в воздух

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Представители движения «Талибан»* разогнали демонстрацию женщин в столице Афганистана Кабуле выстрелами в воздух.
РИА Новости: талибы разогнали демонстрацию женщин в Кабуле выстрелами в воздух
  • AP

Об этом РИА Новости сообщили источники.

Отмечается, что в результате разгона демонстрации есть пострадавшие.

Женщины вышли на митинг с требованиями свободы, права на образование и работу.

В мае талибы ввели обязательное ношение хиджабов для женщин в Афганистане.

Кроме того, Министерство образования Афганистана приняло решение разделить обучение в университетах по половому признаку.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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