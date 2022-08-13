РИА Новости: талибы разогнали демонстрацию женщин в Кабуле выстрелами в воздух
- AP
Об этом РИА Новости сообщили источники.
Отмечается, что в результате разгона демонстрации есть пострадавшие.
Женщины вышли на митинг с требованиями свободы, права на образование и работу.
В мае талибы ввели обязательное ношение хиджабов для женщин в Афганистане.
Кроме того, Министерство образования Афганистана приняло решение разделить обучение в университетах по половому признаку.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.