В Афганистане ввели обязательное ношение хиджабов для женщин

Талибы* ввели обязательное ношение хиджабов для женщин в Афганистане.

«Постановление о ношении хиджаба является обязательным и необходимым для мусульманских благородных взрослых женщин», — приводит текст документа РИА Новости.

В случае систематического нарушения правила ношения хиджаба в публичных местах отцу или мужу женщины может грозить наказание в виде лишения свободы.

Ранее Министерство образования Афганистана приняло решение разделить обучение в университетах по половому признаку.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.