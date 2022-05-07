В Афганистане ввели обязательное ношение хиджабов для женщин

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Талибы* ввели обязательное ношение хиджабов для женщин в Афганистане.
В Афганистане ввели обязательное ношение хиджабов для женщин
  • AP
  • © Ebrahim Noroozi

«Постановление о ношении хиджаба является обязательным и необходимым для мусульманских благородных взрослых женщин», — приводит текст документа РИА Новости.

В случае систематического нарушения правила ношения хиджаба в публичных местах отцу или мужу женщины может грозить наказание в виде лишения свободы.

Ранее Министерство образования Афганистана приняло решение разделить обучение в университетах по половому признаку.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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