военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Вучич заявил, что не может ничего обещать по вопросу антироссийских санкций

Короткая ссылка
Сербия будет продолжать нынешнюю политику столько, сколько сможет, Белград не может ничего обещать по вопросу антироссийских санкций, заявил президент страны Александр Вучич.
Вучич заявил, что не может ничего обещать по вопросу антироссийских санкций
  • Gettyimages.ru

«Я не обещаю ничего, лишь обещаю народу, что будем беречь свою политику, сколько сможем. И это моё «сколько сможем» твёрже, чем клятвы всех остальных в этой стране на политической сцене, которые клянутся на книгах, крови и так далее», — цитирует его РИА Новости.

Так сербский лидер ответил на вопрос о том, сколько Белград сможет выдержать давление извне по вопросу введения антироссийских санкций.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в эфире «России 24» ранее заявил, что Запад давит на Сербию, используя косовский вопрос, чтобы заставить Белград отказаться от неприятия санкций Евросоюза против России.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон в эфире телеканала N1 подчеркнула, что на власти Сербии будут ещё активнее давить, чтобы страна поддержала санкции Запада в отношении России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить