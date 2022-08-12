Вучич заявил, что не может ничего обещать по вопросу антироссийских санкций
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«Я не обещаю ничего, лишь обещаю народу, что будем беречь свою политику, сколько сможем. И это моё «сколько сможем» твёрже, чем клятвы всех остальных в этой стране на политической сцене, которые клянутся на книгах, крови и так далее», — цитирует его РИА Новости.
Так сербский лидер ответил на вопрос о том, сколько Белград сможет выдержать давление извне по вопросу введения антироссийских санкций.
Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в эфире «России 24» ранее заявил, что Запад давит на Сербию, используя косовский вопрос, чтобы заставить Белград отказаться от неприятия санкций Евросоюза против России.
Депутат Европарламента Виола фон Крамон в эфире телеканала N1 подчеркнула, что на власти Сербии будут ещё активнее давить, чтобы страна поддержала санкции Запада в отношении России.