Вучич заявил, что не может ничего обещать по вопросу антироссийских санкций

Сербия будет продолжать нынешнюю политику столько, сколько сможет, Белград не может ничего обещать по вопросу антироссийских санкций, заявил президент страны Александр Вучич.

«Я не обещаю ничего, лишь обещаю народу, что будем беречь свою политику, сколько сможем. И это моё «сколько сможем» твёрже, чем клятвы всех остальных в этой стране на политической сцене, которые клянутся на книгах, крови и так далее», — цитирует его РИА Новости.

Так сербский лидер ответил на вопрос о том, сколько Белград сможет выдержать давление извне по вопросу введения антироссийских санкций.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко в эфире «России 24» ранее заявил, что Запад давит на Сербию, используя косовский вопрос, чтобы заставить Белград отказаться от неприятия санкций Евросоюза против России.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон в эфире телеканала N1 подчеркнула, что на власти Сербии будут ещё активнее давить, чтобы страна поддержала санкции Запада в отношении России.