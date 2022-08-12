В Пентагоне заявили, что США не указывают Украине на российские цели
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«Разумеется, мы не указываем Украине, как ей вести дела и как сражаться», — цитирует его РИА Новости.
По словам представителя оборонного ведомства, США лишь предоставляют Украине необходимые «средства обороны», а цели для ударов определяет Киев.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны США объявило о выделении Киеву военной помощи ещё на $1 млрд.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что таким образом американские власти «подливают масла в огонь» украинского кризиса.
В июле министр обороны России Сергей Шойгу напомнил, что часть иностранного вооружения, поставляемого Украине, попадает на чёрный рынок.