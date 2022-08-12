В Пентагоне заявили, что США не указывают Украине на российские цели

США не указывают Украине, как нужно вести боевые действия с Россией, — цели для ударов определяет Киев, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

«Разумеется, мы не указываем Украине, как ей вести дела и как сражаться», — цитирует его РИА Новости.

По словам представителя оборонного ведомства, США лишь предоставляют Украине необходимые «средства обороны», а цели для ударов определяет Киев.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США объявило о выделении Киеву военной помощи ещё на $1 млрд.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что таким образом американские власти «подливают масла в огонь» украинского кризиса.

В июле министр обороны России Сергей Шойгу напомнил, что часть иностранного вооружения, поставляемого Украине, попадает на чёрный рынок.