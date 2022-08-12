Вице-президент Парагвая заявил о намерении подать в отставку из-за США

Вице-президент Парагвая Уго Веласкес в эфире радио Monumental заявил о намерении подать в отставку.

«Эта новость (о санкциях со стороны США. — RT) свалилась как ведро холодной воды... Я подам в отставку с поста вице-президента», — цитирует его РИА Новости.

Веласкес отметил, что он также покинет предвыборную гонку за место главы государства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что американская сторона вводит санкции в отношении вице-президента Парагвая Уго Веласкеса за его причастность «к значительной по своим масштабам коррупции».

Он также сообщил, что Соединённые Штаты вводят визовые санкции в отношении 100 белорусских граждан.