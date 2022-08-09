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Госдеп: США вводят визовые ограничения в отношении 100 граждан Белоруссии

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Соединённые Штаты вводят визовые санкции в отношении 100 белорусских граждан. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госдеп: США вводят визовые ограничения в отношении 100 граждан Белоруссии
  • Gettyimages.ru

«Сегодня мы объявляем о шагах по введению визовых ограничений в отношении 100 должностных лиц правительства Белоруссии и связанных с ними лиц», — цитирует Блинкена РИА Новости.

В частности, по его словам, под новые визовые ограничения подпали сотрудники администрации президента, МВД, Комитета государственной безопасности, ЦИК, СК и Минтранса Белоруссии.

В Госдепе ранее заявили, что Соединённые Штаты вводят визовые санкции против 893 официальных лиц России, включая членов Совета Федерации и военных.

Кроме того, санкции введены против иностранных правительственных чиновников, которые поддержали воссоединение Крыма с Россией (31 человек).

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