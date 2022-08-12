США вводят санкции против вице-президента Парагвая

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона вводит санкции в отношении вице-президента Парагвая Уго Веласкеса.

Об этом говорится на сайте Госдепа.

Отмечается, что санкции также вводятся против юрисконсульта совместного аргентинско-парагвайского предприятия «Ясирета» Хуана Карлоса Дуарте.

«США добавляют в санкционный список вице-президента Парагвая Уго Веласкеса и юрисконсульта двухнациональной организации «Ясирета» Хуана Карлоса «Чарли» за их причастность к значительной по своим масштабам коррупции, в том числе к подкупу государственного должностного лица и вмешательству в общественные процессы», — утверждается в заявлении.

По мнению США, Дуарте, будучи соратником Веласкеса, предложил взятку государственному чиновнику Парагвая, чтобы воспрепятствовать расследованию, которое угрожало вице-президенту и его финансовым интересам.

Ранее Блинкен заявил, что Соединённые Штаты вводят визовые санкции в отношении 100 белорусских граждан.