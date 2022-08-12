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В США не зафиксировали перемен радиационного фона вокруг Запорожской АЭС

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США не зафиксировали перемен радиационного фона вокруг Запорожской АЭС, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
В США не зафиксировали перемен радиационного фона вокруг Запорожской АЭС
  • AFP
  • © Ed JONES

«Профильные ведомства сообщают, что никаких признаков увеличения или ненормального уровня радиации нет», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в Вашингтоне продолжают призывать к демилитаризации региона и остановке любой военной активности.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об угрозе остановки реактора Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ.

По его словам, часть здания МЧС непосредственно рядом с корпусами ЗАЭС практически уничтожена после обстрелов со стороны Украины.

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