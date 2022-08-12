В США не зафиксировали перемен радиационного фона вокруг Запорожской АЭС

США не зафиксировали перемен радиационного фона вокруг Запорожской АЭС, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

«Профильные ведомства сообщают, что никаких признаков увеличения или ненормального уровня радиации нет», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в Вашингтоне продолжают призывать к демилитаризации региона и остановке любой военной активности.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об угрозе остановки реактора Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ.

По его словам, часть здания МЧС непосредственно рядом с корпусами ЗАЭС практически уничтожена после обстрелов со стороны Украины.