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Захарова заявила о формировании в Прибалтике неофашистских государств

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На ближних рубежах России формируются неофашистские государства при попустительстве Брюсселя и Вашингтона, культивирующие ненависть ко всему русскому, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила о формировании в Прибалтике неофашистских государств
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

«Очевидно, что антироссийская кампания прибалтов проводится не только с молчаливого согласия, но и при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона... Фактом является формирование на ближних рубежах России по сути неофашистских государств, культивирующих идеологию ксенофобии и ненависти ко всему русскому», — заявила она.

Захарова напомнила о недавней сходке бывших легионеров «Ваффен-СС» в Синимяэ с «историческими реконструкциями» действий коллаборационистов. Также, по словам дипломата, в Эстонии готовится к восстановлению несколько памятников бывшим легионерам «Ваффен-СС», в числе которых — солдат в немецкой форме и с автоматом.

В то же время в центре Риги проходят на регулярной основе марши бывших эсэсовцев и их последователей из неонацистских организаций.

«К каким последствиям это приводит, мы уже увидели на Украине», — заключила дипломат.

Ранее латвийский парламент принял решение объявить Россию «поддерживающим терроризм государством».

Также он призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

В МИД Эстонии заявили, что страна закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.

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