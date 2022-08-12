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Обозреватель La Stampa предупредил об опасности претензий Зеленского на Крым

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Обозреватель итальянской газеты La Stampa Доменико Куирико считает, что заявления украинского президента Владимира Зеленского о необходимости забрать Крым у России могут превратить конфликт на Украине в мировую войну.
Обозреватель La Stampa предупредил об опасности претензий Зеленского на Крым
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Перевод статьи приводит РИА Новости

Автор считает, что гипотетическое нападение украинских войск на Крым Москва воспримет гораздо жёстче, чем противостояние в Донбассе. 

По мнению обозревателя, если Зеленский решил начать именно с Крыма «возвращение территорий», то «эти шесть месяцев окажутся лишь временным этапом перед адом».

Также Куирико заявил, что Зеленский не способен пойти на столь отчаянный шаг без получения отмашки со стороны западных лидеров, что, вероятно, вовлечёт США и ЕС в прямую конфронтацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз пообещал, что Киев вернёт Крым под свой контроль. Вместе с этим украинский лидер вынужден был признать, что не может сказать, когда именно это произойдёт.

Депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк предостерёг власти Украины от посягательств на Крым, отметив, что это будет иметь фатальные последствия.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил украинским политикам «судным днём» в случае атаки на Крым.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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