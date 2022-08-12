AFP: Чехия инициирует дискуссию в ЕС о запрете выдачи шенгенских виз россиянам
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«Полный запрет на выдачу российских виз всеми государствами — членами ЕС», — цитирует его ТАСС.
По мнению чешского министра, данный шаг мог бы стать очередной санкцией против России.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что дискуссии по вопросу туристических виз для россиян идут на уровне ЕС.
11 августа постпред России при ЕС Владимир Чижов высказался о дискуссиях вокруг идеи запрета выдачи шенгенских виз россиянам.