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AFP: Чехия инициирует дискуссию в ЕС о запрете выдачи шенгенских виз россиянам

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Председательствующая в Совете Евросоюза Чехия инициирует обсуждение с другими странами ЕС запрета на выдачу шенгенских виз для россиян на неформальной встрече в Праге в конце августа. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление главы МИД Чехии Яна Липавского.
AFP: Чехия инициирует дискуссию в ЕС о запрете выдачи шенгенских виз россиянам
  • Gettyimages.ru
  • © Aslan Alphan

«Полный запрет на выдачу российских виз всеми государствами — членами ЕС», — цитирует его ТАСС.

По мнению чешского министра, данный шаг мог бы стать очередной санкцией против России.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что дискуссии по вопросу туристических виз для россиян идут на уровне ЕС.

11 августа постпред России при ЕС Владимир Чижов высказался о дискуссиях вокруг идеи запрета выдачи шенгенских виз россиянам.

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