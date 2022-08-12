В Турции сообщили, что два сухогруза с сельхозпродукцией покинули порты Украины

Министерство национальной обороны Турции сообщило, что два сухогруза с сельхозпродукцией покинули украинские порты.

«Корабль SORMOVSKIY под флагом Белиза, перевозивший 3050 т пшеницы, покинул порт Черноморска и следует в Текирдаг. Судно STAR LAURA под флагом Маршалловых Островов с 60 тыс. т кукурузы также покинуло порт Южный и последует в Иран», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле разрешил выход из украинских портов ещё двух судов с кукурузой и пшеницей.

Временный представитель ООН в СКЦ Фредерик Джей Кенни заявил, что центр рассматривает возможности сократить время инспекции судов с продовольствием из украинских портов.