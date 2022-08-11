Министр торговли Финляндии предложил остановить проект ВСМ в направлении России

Финский министр внешней торговли и развития Вилле Скиннари призвал остановить проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Itärata в направлении России в связи со спецоперацией на Украине.

Об этом он заявил в интервью YLE.

«Совершенно очевидно, что проект Itärata и деятельность его проектной компании должны быть приостановлены», — сказал министр.

По его мнению, финансирование с этого проекта необходимо перенаправить на строительство железной дороги на других направлениях.

Ранее производитель лакокрасочной продукции из Финляндии Tikkurila сообщил о решении уйти с российского рынка.

Также газета Kauppalehti рассказала о сорвавшемся проекте строительства АЭС в Финляндии с участием России.