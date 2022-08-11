Министр торговли Финляндии предложил остановить проект ВСМ в направлении России
- Gettyimages.ru
Об этом он заявил в интервью YLE.
«Совершенно очевидно, что проект Itärata и деятельность его проектной компании должны быть приостановлены», — сказал министр.
По его мнению, финансирование с этого проекта необходимо перенаправить на строительство железной дороги на других направлениях.
Ранее производитель лакокрасочной продукции из Финляндии Tikkurila сообщил о решении уйти с российского рынка.
Также газета Kauppalehti рассказала о сорвавшемся проекте строительства АЭС в Финляндии с участием России.