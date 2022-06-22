Финский компания Tikkurila решила покинуть российский рынок

Короткая ссылка
Производитель лакокрасочной продукции из Финляндии Tikkurila сообщил о решении уйти с российского рынка.
Финский компания Tikkurila решила покинуть российский рынок
  • РИА Новости

В компании отметили, что с начала спецоперации бренд продолжал продажи товаров в минимальных количествах, за исключением реализации продукции для российских госпредприятий.

«Поскольку мы не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне, мы приняли решение покинуть Россию. Варианты — либо продать бизнес, либо сделать другой контролируемый выход», — цитирует сообщение Tikkurila РИА Новости.

В компании уточнили, что, в случае если в 2022 году деятельность принесёт прибыль, она будет передана некоммерческим организациям, занимающимся гуманитарной деятельностью.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что власти России очень бережно относятся к тем зарубежным брендам, которые не ушли с российского рынка или намерены вернуться на него при первой возможности, несмотря на оказываемое давление извне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить