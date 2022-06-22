Финский компания Tikkurila решила покинуть российский рынок

Производитель лакокрасочной продукции из Финляндии Tikkurila сообщил о решении уйти с российского рынка.

В компании отметили, что с начала спецоперации бренд продолжал продажи товаров в минимальных количествах, за исключением реализации продукции для российских госпредприятий.

«Поскольку мы не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне, мы приняли решение покинуть Россию. Варианты — либо продать бизнес, либо сделать другой контролируемый выход», — цитирует сообщение Tikkurila РИА Новости.

В компании уточнили, что, в случае если в 2022 году деятельность принесёт прибыль, она будет передана некоммерческим организациям, занимающимся гуманитарной деятельностью.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что власти России очень бережно относятся к тем зарубежным брендам, которые не ушли с российского рынка или намерены вернуться на него при первой возможности, несмотря на оказываемое давление извне.