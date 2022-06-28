Kauppalehti рассказала о сорвавшемся проекте строительства АЭС в Финляндии с участием России

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Решение Финляндии закрыть проект строительства атомной электростанции «Ханхикиви-1» с участием России повлияет на планы Хельсинки по сокращению углеродных выбросов. Об этом этом сообщило издание Kauppalehti со ссылкой на опрошенных экспертов.
Kauppalehti рассказала о сорвавшемся проекте строительства АЭС в Финляндии с участием России
  • AFP

Отмечается, что проект был закрыт в мае в связи со спецоперацией России на Украине.

Станцию планировали построить в Пюхяйоки для роста потребления электричества и сокращения углеродных выбросов. 

На этой АЭС планировалось производить 40% электроэнергии с целью достижения углеродной нейтральности Финляндии к 2035 году. 

Перевод статьи подготовило ИноСМИ.

Ранее сообщалось, что «Росатом» выставит Финляндии счёт из-за разрыва контракта на проект АЭС «Ханхикиви-1».

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