Kauppalehti рассказала о сорвавшемся проекте строительства АЭС в Финляндии с участием России

Решение Финляндии закрыть проект строительства атомной электростанции «Ханхикиви-1» с участием России повлияет на планы Хельсинки по сокращению углеродных выбросов. Об этом этом сообщило издание Kauppalehti со ссылкой на опрошенных экспертов.

Отмечается, что проект был закрыт в мае в связи со спецоперацией России на Украине.

Станцию планировали построить в Пюхяйоки для роста потребления электричества и сокращения углеродных выбросов.

На этой АЭС планировалось производить 40% электроэнергии с целью достижения углеродной нейтральности Финляндии к 2035 году.

Перевод статьи подготовило ИноСМИ.

Ранее сообщалось, что «Росатом» выставит Финляндии счёт из-за разрыва контракта на проект АЭС «Ханхикиви-1».