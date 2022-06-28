Kauppalehti рассказала о сорвавшемся проекте строительства АЭС в Финляндии с участием России
- AFP
Отмечается, что проект был закрыт в мае в связи со спецоперацией России на Украине.
Станцию планировали построить в Пюхяйоки для роста потребления электричества и сокращения углеродных выбросов.
На этой АЭС планировалось производить 40% электроэнергии с целью достижения углеродной нейтральности Финляндии к 2035 году.
Перевод статьи подготовило ИноСМИ.
Ранее сообщалось, что «Росатом» выставит Финляндии счёт из-за разрыва контракта на проект АЭС «Ханхикиви-1».