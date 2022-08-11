В офисе Генсека ООН заявили о праве стран проводить собственную визовую политику, однако отметили, что выступают против дискриминации. При этом в ООН отказались комментировать решение Эстонии о закрытии въезда в страну для россиян.

Об этом сказал в ходе брифинга представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«У стран есть право проводить собственную визовую политику», — цитирует его ТАСС.

Журналисты задали ему уточняющий вопрос, не видит ли Дюжаррик дискриминации в запрете въезда в страны гражданам. В свою очередь, он отметил, что Всемирная организация «выступает против дискриминации».

«Но повторю снова, что комментировать этот вопрос я не буду», — сказал Дюжаррик.

Ранее в МИД Эстонии заявили, что страна закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.