военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ООН заявили об отсутствии разговоров о размещении миротворцев на Запорожской АЭС

Короткая ссылка
Разговоров о размещении на территории Запорожской АЭС миротворцев ООН не ведётся. Об этом сообщил официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
В ООН заявили об отсутствии разговоров о размещении миротворцев на Запорожской АЭС
  • РИА Новости

«Не думаю, что ведутся какие-либо дискуссии о размещении миротворцев ООН. Думаю, что стороны вполне способны следовать видению, которое изложил в своём заявлении Генсек ООН», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее власти Запорожской области сообщили, что украинские военные во второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС и территорию вблизи атомного объекта. 

По словам главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, на АЭС зафиксировали три прилёта снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить