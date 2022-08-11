В ООН заявили об отсутствии разговоров о размещении миротворцев на Запорожской АЭС

Разговоров о размещении на территории Запорожской АЭС миротворцев ООН не ведётся. Об этом сообщил официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Не думаю, что ведутся какие-либо дискуссии о размещении миротворцев ООН. Думаю, что стороны вполне способны следовать видению, которое изложил в своём заявлении Генсек ООН», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее власти Запорожской области сообщили, что украинские военные во второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС и территорию вблизи атомного объекта.

По словам главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, на АЭС зафиксировали три прилёта снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов.