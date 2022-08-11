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Власти Швеции согласились экстрадировать в Турцию подозреваемого в мошенничестве

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Власти Швеции согласились экстрадировать в Турцию подозреваемого в мошенничестве. Это первое решение об экстрадиции турецкого гражданина, принятое Стокгольмом после требования Анкары о выдаче ряда людей в обмен на одобрение вступления Швеции в НАТО.
Власти Швеции согласились экстрадировать в Турцию подозреваемого в мошенничестве
  • РИА Новости

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра юстиции Швеции Моргана Йоханссона. 

По его словам, «это обычное дело».

«Речь идёт о турецком гражданине, который был осуждён за мошенничество в Турции в 2013 и 2016 годах», — сказал Йоханссон. 

При этом сам подозреваемый утверждает, что в Турции он был несправедливо осуждён из-за того, что принял христианство, отказался от военной службы и имеет курдские корни, передаёт РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара получила гарантии по экстрадиции из Швеции членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана Анкарой террористической, их больше 70 человек.

Также Эрдоган допустил замораживание Анкарой процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если они не выполнят ряд турецких условий.

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