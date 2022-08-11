Аналитик объяснил важность письменных гарантий для «Газпрома» в связи с поставкой турбины Siemens

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия должна забрать турбину Siemens для «Северного потока».

«Проблема в том, что они письменные гарантии «Газпрому» не готовы предоставить. «Газпром» требует письменные гарантии от ЕС (одной стороны), Великобритании (потому что дочка Siemens, которая занимается обслуживанием турбины, там зарегистрирована), канадцы тоже должны написать, что она не попадает под санкционный режим», — заявил Юшков.

Он пояснил, что для российской стороны важно быть уверенными в том, что, когда турбина будет поставлена на «Северный поток», к ней и к «Газпрому» никаких претензий не будет.

Эксперт отметил, что сейчас как минимум турбина продолжает подпадать под канадские санкции.

«Канада дала исключение из-под санкций для следующих пяти турбин, которые поступят ей на ремонт, а вот эту, первую, она отправила в Германию и просто сказала: «Я закрываю глаза на то, куда она дальше попадёт». Они постоянно говорят всё устно — это всё разрешено», — заключил собеседник RT.

Ранее Шольц призвал Россию забрать турбину Siemens.

Российское посольство в Берлине сообщило, что поставка в Германию турбины для «Северного потока» не соответствует условиям контракта.

В диппредставительстве отметили, что России нужно официальное подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуются регламентное обслуживание и ремонт, не подпадут под санкции ЕС, Канады и Великобритании.