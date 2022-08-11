Канцлер ФРГ Шольц призвал Россию забрать турбину Siemens

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия должна забрать турбину Siemens для «Северного потока».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Прекратите с иллюзорными аргументами говорить, что вы не хотите её, возьмите её, вот она!» — заявил Шольц в ходе пресс-конференции.

Ранее российское посольство в Берлине сообщило, что поставка в Германию турбины для «Северного потока» не соответствует условиям контракта.

В диппредставительстве отметили, что России нужно официальное подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуются регламентное обслуживание и ремонт, не подпадут под санкции ЕС, Канады и Великобритании.