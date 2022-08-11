военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Канцлер ФРГ Шольц призвал Россию забрать турбину Siemens

Короткая ссылка
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия должна забрать турбину Siemens для «Северного потока».
Канцлер ФРГ Шольц призвал Россию забрать турбину Siemens
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«Прекратите с иллюзорными аргументами говорить, что вы не хотите её, возьмите её, вот она!» — заявил Шольц в ходе пресс-конференции.

Ранее российское посольство в Берлине сообщило, что поставка в Германию турбины для «Северного потока» не соответствует условиям контракта.

В диппредставительстве отметили, что России нужно официальное подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуются регламентное обслуживание и ремонт, не подпадут под санкции ЕС, Канады и Великобритании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить