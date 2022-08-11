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В МИД России заявили о попадании поставленного Киеву западного оружия на чёрный рынок

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Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что западное оружие, поставляемое на Украину, уже заполонило чёрный рынок.
В МИД России заявили о попадании поставленного Киеву западного оружия на чёрный рынок
  • РИА Новости

«Бесконтрольная накачка Киева вооружениями уже привела к масштабному росту их контрабанды и появлению на чёрном рынке, включая теневой сегмент интернета», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что правоохранительные органы стран — членов Европейского союза «ежемесячно изымают и возвращают на Украину» оружие. По его словам, на чёрном рынке уже даже предлагают ракеты к Javelin.

Представитель Европола Ян Оп Ген Оорт ранее заявил, что агентство фиксирует факты контрабанды оружия с Украины в страны Европы, наблюдаются случаи продажи как огнестрельного оружия, так и других товаров военного назначения.

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