В Турции заявили, что судно с зерном не смогло выйти из Черноморска из-за непогоды
- AFP
Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.
«Погрузочные работы судов в портах Украины продолжаются», — цитирует РИА Новости сообщение.
9 августа начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ещё два сухогруза с кукурузой и мукой вышли из украинского Черноморска в Либерию и Турцию в рамках продуктовой сделки.
По его словам, всего с 1 августа из украинских портов вышли 12 судов.