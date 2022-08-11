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В Турции заявили, что судно с зерном не смогло выйти из Черноморска из-за непогоды

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Судно с зерном, выход которого планировался в четверг, 11 августа, из украинского порта Черноморск, не смогло выполнить рейс из-за плохой погоды.
В Турции заявили, что судно с зерном не смогло выйти из Черноморска из-за непогоды
  • AFP

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

«Погрузочные работы судов в портах Украины продолжаются», — цитирует РИА Новости сообщение.

9 августа начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ещё два сухогруза с кукурузой и мукой вышли из украинского Черноморска в Либерию и Турцию в рамках продуктовой сделки.

По его словам, всего с 1 августа из украинских портов вышли 12 судов.

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