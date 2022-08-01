Украина намерена временно отправлять не более трёх судов с зерном в день
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Кубраков отметил, что такой режим необходим для испытания безопасности маршрутов.
По его словам, после завершения пробного периода экспорт украинского зерна из портов в течение четырёх — шести недель может достигнуть 3 млн т в месяц.
1 августа телеканал CNN Türk сообщил, что первое судно с зерном покинуло порт Одессы.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Стамбуле 22 июля подписано два документа, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.