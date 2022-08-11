военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Захарова прокомментировала призыв главы МИД Британии Трасс к Китаю

Короткая ссылка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс к Китаю.
Захарова прокомментировала призыв главы МИД Британии Трасс к Китаю
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Ранее Трасс заявила, что Великобритания призывает Китай в срочном порядке разрешить все разногласия вокруг Тайваня мирными способами, без угрозы применения силы или принуждения. По её словам, она дала указание официальным лицам вызвать посла Китая, чтобы он объяснил действия его страны.

«Сама глава британского МИД понять не в состоянии. Объясняю: Китай неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси состоится. Если кого и вызывать в МИД Британии, так это посла США. Ибо действия Пелоси кроме как провокацией никто не называет», — написала Захарова в Telegram.

10 августа стало известно, что посол Китая Чжэн Цзэгуан вызван в британский МИД из-за действий и заявлений Пекина в отношении Тайваня.

Ранее в Минобороны КНР заявили, что администрация Тайваня должна сделать «верный выбор» в отношении будущего с Китаем

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить