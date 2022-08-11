Захарова прокомментировала призыв главы МИД Британии Трасс к Китаю

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс к Китаю.

Ранее Трасс заявила, что Великобритания призывает Китай в срочном порядке разрешить все разногласия вокруг Тайваня мирными способами, без угрозы применения силы или принуждения. По её словам, она дала указание официальным лицам вызвать посла Китая, чтобы он объяснил действия его страны.

«Сама глава британского МИД понять не в состоянии. Объясняю: Китай неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси состоится. Если кого и вызывать в МИД Британии, так это посла США. Ибо действия Пелоси кроме как провокацией никто не называет», — написала Захарова в Telegram.

10 августа стало известно, что посол Китая Чжэн Цзэгуан вызван в британский МИД из-за действий и заявлений Пекина в отношении Тайваня.

Ранее в Минобороны КНР заявили, что администрация Тайваня должна сделать «верный выбор» в отношении будущего с Китаем.