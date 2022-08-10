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В КНР призвали администрацию Тайваня сделать «верный выбор» в отношении будущего с Китаем

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Официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что администрация Тайваня должна сделать «верный выбор» в отношении будущего с Китаем.
В КНР призвали администрацию Тайваня сделать «верный выбор» в отношении будущего с Китаем
  • AFP
  • © Sam Yeh

«В настоящее время отношения между двумя берегами Тайваньского пролива вновь сталкиваются с двумя вариантами будущего, тайваньская администрация должна сделать правильный выбор в отношении того, куда двигаться», — цитирует его РИА Новости.

Кэфэй отметил, что исторический процесс воссоединения Родины «не остановить».

Ранее власти Китайской Народной Республики не исключили силовой сценарий по Тайваню, если не получится мирное воссоединение с островом.

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