В КНР призвали администрацию Тайваня сделать «верный выбор» в отношении будущего с Китаем
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«В настоящее время отношения между двумя берегами Тайваньского пролива вновь сталкиваются с двумя вариантами будущего, тайваньская администрация должна сделать правильный выбор в отношении того, куда двигаться», — цитирует его РИА Новости.
Кэфэй отметил, что исторический процесс воссоединения Родины «не остановить».
Ранее власти Китайской Народной Республики не исключили силовой сценарий по Тайваню, если не получится мирное воссоединение с островом.