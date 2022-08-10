Посол КНР Цзэгуан вызван в МИД Британии из-за действий Пекина в отношении Тайваня
- AFP
- © Sam Yeh
«Мы наблюдали всё более агрессивное поведение и риторику со стороны Пекина в последние месяцы, которые угрожают миру и стабильности в регионе. Великобритания призывает Китай в срочном порядке разрешить все разногласия мирными способами, без угрозы применения силы или принуждения», — цитирует ТАСС заявление, распространённое от имени главы МИД Великобритании Лиз Трасс.
Ранее в Минобороны КНР заявили, что администрация Тайваня должна сделать «верный выбор» в отношении будущего с Китаем.
Власти Китайской Народной Республики также не исключили силовой сценарий по Тайваню, если не получится мирное воссоединение с островом.