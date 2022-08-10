Посол КНР Цзэгуан вызван в МИД Британии из-за действий Пекина в отношении Тайваня

Посол Китая Чжэн Цзэгуан вызван в британский МИД из-за действий и заявлений Пекина в отношении Тайваня.

«Мы наблюдали всё более агрессивное поведение и риторику со стороны Пекина в последние месяцы, которые угрожают миру и стабильности в регионе. Великобритания призывает Китай в срочном порядке разрешить все разногласия мирными способами, без угрозы применения силы или принуждения», — цитирует ТАСС заявление, распространённое от имени главы МИД Великобритании Лиз Трасс.

Ранее в Минобороны КНР заявили, что администрация Тайваня должна сделать «верный выбор» в отношении будущего с Китаем.

Власти Китайской Народной Республики также не исключили силовой сценарий по Тайваню, если не получится мирное воссоединение с островом.